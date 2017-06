El día que a Natacha Jaitt le pintó el trío con Yanina Latorre y Diego Latorre

En medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina Latorre con Natacha Jaitt , resurgieron unos cruces tuiteros que mantuvieron la panelista y la mediática en las redes sociales.





La charla virtual data de hace cuatro años en la que ambas se mostraban muy picantes a la hora de hablar de sexo. Uno de los diálogos más retuiteados, se convirtió en casi un predicción para algunos: "Si no te gusta el sexo anal... bienvenida al mundo de las cornudas", fue lo que escribió Jaitt, a lo que Yanina contestó: "No me amargues mi vida, por favor".





natacha yanina2.jpg



Más adelante, en 2013, la que encendió el diálogo fue Yanina cuando encaró a Natacha con una fuerte declaración: "Acabo de ver el avatar de Natacha Jaitt: tremendo, mortal, sublime. Cuando me haga torta le doy", a lo que la morocha no se quedó callada y fue por más: "Yanina Latorre: ya te dije una vez... ¡tenés que probar! Y para que estamos las amigas sinó? ¿eh? OK. Llamáme yegua".





natacha yanina3.jpg



En la charla, también intervino, el comentarista luego de que un seguidor lo arrobe en la conversación con el siguiente comentario: "Fijate, es tu oportunidad, creo". Al que él retrucó: "Sin duda", escribió.