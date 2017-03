Graciela Alfano volvió a apostar al amor y sorprendió al contar detalles de los inicios de su relación.





"Estoy muy bien. Es una relación muy linda que empecé afuera, en Estados Unidos, el año pasado. Él es de Nueva York, no tiene nada que ver con mi profesión y estamos bárbaro. Vive allá y lo más al sur que llegó fue a San Pablo. No conoce a la Argentina", contó la actriz en diálogo con la revista Pronto.





Sin embargo, reconoció que su novio, 5 años mayor, conoce su país natal: "Sabe de Argentina porque es una persona muy culta. No todos los americanos saben que nuestro país existe y está bien porque no toman Geografía en la escuela (sic). Allá si elegís una orientación económica o matemática, no ves geografía. No es que ellos son incultos sino que su educación es así, no es universalista".





Sobre las ganas de su pareja de conocer acá, remarcó: "No sé si quiere, nunca hablamos de eso. Como yo viajé mucho por distintos motivos a Estados Unidos y me quedé bastante, pudimos aprovechar para estar juntos. Las relaciones se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Estoy muy contenta con él pero no quiero dar detalles porque toda mi vida les sacaron radiografías a mis parejas y no quiero escuchar a nadie opinar sobre la persona que me acompaña. Él es muy perfil bajo".





Pero el detalle más divertido fue sobre el comienzo del romance: "¿Si él sabe que está con una estrella? Es muy curioso lo que sucedió, porque cuando empezamos a salir, obviamente él no sabía quién era yo y un día le dije que me googleara. ¡Le salieron 7.500 sitios y él no lo podía creer! 'Ah, sos como una Maradona argentina', me comentó y yo me largué a reír. A mí me daba vergüenza contarle que hice más de 20 películas, 600 comerciales y 400 tapas de revista. No quería quedar como una mandaparte, entonces lo puse a que él me googleara".





Por último, Graciela Alfano se refirió a los tiempos que comparten juntos: "Nos vemos cuando podemos. No nos presionamos. Este verano me iba a ir con él a esquiar a Aspen pero me surgió hacer temporada acá y él me terminó de convencer. 'No sé lo que es Carlos Paz ni lo que vas a hacer, pero te escucho tan contenta que me gustaría que lo hagas', me aconsejó. Suspendimos el viaje y hubo comprensión desde la madurez. Estoy viviendo algo que me hace muy bien. Me siento relajada y sin exigencias tanto en lo personal como en lo laboral".