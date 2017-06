El descargo de Paula Chaves tras la acusación de usar Photoshop

Paula Chaves hizo un fuerte descargo en las redes sociales luego de que una usuario la acusara de utilizar Photoshop antes de publicar sus fotos.





La conductora de Este es el Show se mostró indignada y aclaró que jamás utilizó ese recurso de edición en su cuerpo.





"Medio de cuarta que fomentan que la delgadez es cool! JAMAS ME RETOCARÍA! me mostré 'gorda' cuando lo estuve, recibiendo varias críticas y ahora me muestro así, tal cual soy! No se usar photoshop... pasa que algunos portales medio pelo, necesitan títulos picantes! Pronto se los daremos, pero con trabajo y buena onda", lanzó fuerte.





Paula tuvo una increíble transformación tras su segundo embarazo gracias a la dieta y el entrenamiento.