"El Chino Leunis es muy generoso y lo admiro mucho"

Con muchos proyectos por delante, Matt Ferrario se encuentra trabajando en "En qué mano está?", el programa de juegos que se emite por Telefe con la conducción del Chino Leunis donde la gente se lleva miles de premios en efectivo y la posibilidad de un auto 0Km por día. "También cantamos y nos divertimos muchísimo contando chistes", detalló el modelo y ex participante de Combate, programa de donde saltó a la fama.

"Estoy muy contento y agradecido de formar parte de la familia Telefe. El equipo de producción me impresiona día a día. El elenco artístico es de primer nivel encabezado por, a mi parecer, el mejor conductor del país el Chino, lo admiro mucho y aprendo mucho de él. Es una persona muy generosa con muchos valores como los que me transmitieron mis viejos", destacó Matt en diálogo con este portal.

"Estoy muy tranquilo en cuanto a mi situación sentimental, en la semana me dedico a full al programa. Y los findes aprovecho a estar con mi familia, salir con amigos y descansar. Tengo muchos proyectos en los que estoy avanzando. Uno de ellos es referido a la música. Estoy estudiando canto hace tres años. Me siento muy feliz cuando canto y quiero transmitírselo a la gente", agregó.

Matt la rompe en las redes sociales con sus fans "las Ferraristas" que lo siguen a sol y sombra sin perderle pisada de los movimientos que viene realizando el actor: "Me apoyan en cada paso que voy dando y eso es algo que estoy muy agradecido. Estoy entrenando a full de cara al verano. Vivo cada día de mi vida al máximo y con una gran sonrisa en mi rostro".













