El chaqueño Palavecino pidió disculpas por sus dichos

Luego de haber vertido polémicas frases en un escenario correntino, en tono discriminatorio a homosexuales, las mujeres y las personas que sufren VIH, el folklorista Oscar Chaqueño Palavecino se mostró arrepentido.



"Pido disculpas a quien haya ofendido. Nunca hubo mala intención. Entendí que en boca cerrada no entran moscas", expresó en declaraciones a una radio porteña.



La polémica surgió el domingo en un escenario de Corrientes donde participaba del Festival Nacional de Chamamé.



En primer lugar se refirió a Claudia Sena, la artista conocida como la reina del Chamamé, con la frase: "Me gustan más gordas que esta".



Después fue el turno de los homosexuales en las frases desafortunadas del folklorista cuando le pidió a uno de sus músicos que se acercara: "¿Qué hacés ahí vos? Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros", le dijo.



Finalmente preguntó "¿Son todos machos acá o son medio...?" en general, mientras realizaba un gesto con una de sus manos.



Los dichos del Chaqueño le valieron el anuncio de una denuncia ante el Intituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) por parte de la filial Corrientes de la ONG Mumalá.