Dura denuncia

Analía Franchín despidió el miércoles pasado a su padre luego de que éste amaneciera muerto tras, según ella, mala praxis por parte del cuerpo médico de OSDE que lo asistió la noche anterior.



La periodista realizó su triste relato a este medio y denunció a la empresa médica: "El martes mi papá estaba en su casa, se levantó bárbaro, desayunó y comenzó con un fuerte dolor abdominal. Mi mamá llamó a emergencias de OSDE, la ambulancia acudió. Mi papá estaba anticoagulado porque tenía dos stents".



"Ante el dolor de panza le dieron una intramuscular de diclofenac y buscapina. Cuando mi mamá me dijo esto, le pregunté si los médicos sabían que mi papá estaba anticoagulado. Ella me dijo que sí y me quedé tranquila. Esto fue a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde empezó con temblores y mucho frío", amplió Analía.



"Mi mamá lo envolvió en frazadas y le puso una bolsa de agua caliente. Cuando no se le pasaba, llamaron de nuevo a OSDE. Cuando llegó, el médico dijo que parecían convulsiones pero después dijo que era un ataque de pánico. Le recomendó rivotril y se fue. Mi padre amaneció muerto", contó aún dolida.



Franchín completó: "Por supuesto, los médicos de cabecera me dijeron que para los pacientes anticoagulados está contraindicada la inyección intramuscular y el diclofenac. Lo peor es que con un paciente de 85 años y con antecedentes coronarios, decidió irse cuando mi papá tenía una hemorragia digestiva que le causó la muerte ".