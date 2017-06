Dura confesión

Ashley Graham (29) es una de las íconos de los cuerpos reales sobre las pasarelas y no deja de deslumbrar al mundo con su actitud y belleza.





Sin embargo, no todo en la vida de la famosa modelo fue felicidad. Ashley tuvo una niñez y adolescencia llena de tormentos. Lo reveló en abril cuando lanzó su libro A new model: What confidende, beauty and power really look like. En él confesó al mundo que fue abusada a los 10 años por el hijo de uno de sus amigos de sus padres, de 18.





Él la forzó a tocar sus genitales cuando estaban en un lavadero, después de pasar un rato en la pileta. Este episodio marcó un antes y un después en la vida de Ashley: "Me dejó con cuestionamientos persistentes", afirmó en su autobiografía.





Pero eso no fue todo el tormento que vivió, en una entrevista con la revista Glamour, la modelo curvy reveló detalles de otro intento de abuso que sufrió a los 17 años, mientras realizaba una sesión de fotos.













Según relata con detalles, el asistente del fotógrafo le pidió que lo siguiera a un armario, al que ella creía que iban para que él le mostrara algo relacionado al trabajo. Sin embargo, no fue así.





"Me empujó hacia adentro y sacó su pene. Y me dijo: 'Agarralo'. A lo que yo le contesté: "No, ¡es asqueroso!", detalló la modelo sobre el episodio. "Entré en pánico. Gracias a dios que estaba cerca de la puerta, y así pude salir", agregó.





Esta es la primera vez que Ashley revela esta fuerte historia que le tocó vivir. 12 años después, afirma: "Desde ese incidente decidí que no iba a permitir que nadie más en el trabajo manipulara lo que yo quería hacer en una sesión. Cualquier foto que veas es una que he querido que me hagan".





Ashley se convirtió sin dudas en un gran ejemplo de lucha y de conciencia para todas las mujeres que sufren de violencia.





Si vivís en la Argentina y estás sufriendo una situación de violencia de género, o conocés a alguien, comunicate al 144. Es una línea gratuita y funciona las 24 horas del día.





Fuente: FTV