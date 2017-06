Donde hubo fuego... Lizy Tagliani se reencontró con Lucas Tisera

Durante ocho años, Lizy Tagliani y Lucas Tisera fueron pareja, mucho antes de que ella saltara a la fama. Fue en 2014 cuando se reencontraron y reavivaron la llama del amor, pero un año después se separaron en buenos términos, aunque fue definitivo.

Sin embargo, tanto Lizy como Lucas mantienen una buena relación, y a pesar del paso del tiempo, la capocómica sigue manteniendo el cariño por Matilda, la hija de Tisera.

El lunes, Lizy, Matilda y Lucas se reencontraron en un conocido local de comidas rápidas para compartir un buen momento y ponerse al día.

"Disfrutando de un rico almuerzo... los niños siempre son la mejor compañía Matilda gracias @lucasletistere por esta tarde", escribió Lizy en su cuenta de Instagram, con una postal del encuentro.

La posibilidad de que vuelvan queda casi descartada: hace pocos días la propia Lizy confesó que sigue enamorada de su ex, Federico de Nichilo, cuya relación terminó cuando él se vio involucrado en un hecho policial y quedó detenido por hurto.





"La ultima relación me dejó enamorada, porque yo me enteré prácticamente al mismo tiempo que los medios de lo que pasó. No es que estaba sucediendo algo en nuestra relación que estaba desgastada, estábamos por festejar el primer año de noviazgo. Fue una sorpresa tan grande que me quedé enamorada".