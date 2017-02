Doman, el participante "número 13" de Cuestión de peso

Fabián Doman, que este lunes arranca como conductor y participante de la séptima temporada de "Cuestión de peso", abandonó hace rato su rol unidimensional de periodista político para volcarse a una carrera mediática que lo tiene al frente de magazines, programas de entretenimiento y, ahora, un reality show.



Quien tomara notoriedad a partir de su divorcio con Evelyn Von Brocke e iniciará así un giro en su carrera profesional, que lo llevó a ser participante de la última edición de "Bailando por un sueño", asegura que los reality shows están cambiando y siguen siendo poderosos atractores de audiencia, al tiempo que no niega que en este formato los participantes puedan sufrir en algún momento la presión de los productores pero asegura que "el límite lo pone cada uno".



La séptima temporada de "Cuestión de peso", que desde este lunes se verá de 17 a 18.30 por la pantalla de El Trece lo tendrá a Doman como su conductor y también como el participante número 13, y en este rol deberá también someterse a la disciplina de los nutricionistas y enfrentar la balanza en la difícil y ardua tarea de adelgazar y lucir más armónico.



El nuevo formato del programa, con el conductor involucrado en el juego al igual que los participantes, contará también con un panel de famosos y un equipo de profesionales a cargo del doctor Alberto Cormillot.



"Acepté ser parte del programa porque es uno de los más importantes, uno de los clásicos de la televisión y porque ayuda mucho a la gente, y eso lo aprendí en estos días porque fui a la casa de cada participante, conocí a la familia y escuché la problemática. Hace bien porque estás ayudando, y no sólo al participante sino también a la familia, a la gente que te ve y a la que se le enseña a comer mejor", cuenta Doman, en diálogo con la agencia Télam, sobre el envío que lo tendrá como conductor y participante en las tardes del canal del solcito.



Entre las novedades, "Cuestión de Peso" contará con un panel de famosos conformado por Juana Repetto, Pato Galván y Gonzalo Acosta, que disertarán sobre temas relacionados con la obesidad, compartirán experiencias, apadrinarán y darán contención a los participantes.



A estos tres mediáticos se suman la chica Playboy cordobesa Lucía Rubio, además del equipo de profesionales del nutricionista Alberto Cormillot, que integran Sergio Verón, Gabriela Fedele, Romina Pereira y Valeria Lusky.



"Cuando empecé a conocer a los participantes y sus historias -expresa Doman- me di cuenta de que el desconocimiento sobre el sobrepeso de cinco, diez o quince kilos, la pancita cervecera o la mujer que no pudo bajar después del embarazo eran las entradas más frecuentes a la gran obesidad. Casi todos los participantes vienen porque quieren que los ayudemos a bajar y a mejorar su salud, no vienen para ser famosos, El peso, antes que una cuestión estética, es una cuestión de salud y lo bueno es que los participantes tienen eso clarísimo".



"Es un desafío muy importante en lo profesional y personal porque me acerco a un mundo nuevo en el que puedo ayudar a un montón de gente. El año pasado, participé mucho y activamente en la lucha por prohibir la carrera de galgos, me sentí bien y me pasó lo mismo con 'Showmatch', que si bien me fui del programa, me ocupé personalmente de que se cumpliera el sueño. Desde lo profesional creo que los famosos tenemos que ayudar y tenemos que usar la fama para algo y en 'Cuestión...' puedo ayudar a un montón de personas que no saben qué hacer para bajar de peso a que se sientan contentas y acompañadas, a que sepan que tienen un camino para hacer y que no es imposible, pero que hay que hacerlo con profesionales que tienen el método", aseguró.