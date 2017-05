Dieron de alta a Luis Ventura tras diez días internado

No han sido los mejores días de Luis Ventura en lo que respecta a su salud: el periodista y conductor no estuvo en " Infama " y tampoco se hizo presente en el ciclo de Mauro Viale por A24 en las últimas semanas.





El sitio PrimiciasYa dialogó con Ventura luego de varios estudios y chequeos médicos que confirmaron su afección: "Estoy recuperándome de lo que fue una neumonía virósica, algo que traigo de arrastre, gripes y bronquitis que no resolví de terco que soy. Pertenezco a esa generación de profesionales que tienen el trabajo como prioridad, no aflojé, se me fue complicando y me interné el domingo 20 de mayo".





Durante la mañana del martes, este medio pudo averiguar que el conductor y periodista fue dado de alta tras estar diez días internado y que ya se encuentra en su casa.





El cuerpo médico le indicó reposo de 48 horas en su hogar, para fortalecer el organismo y no sufrir las bajas temperaturas al salir a la calle. De esta manera, Ventura irá recuperando poco a poco su ritmo habitual de trabajo.