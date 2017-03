Embed Mala vida #losroques #venezuela Mira @emaberron hasta donde viajo la mantita de @amberindumentaria @vars_ok jajajaj Una publicación compartida de celinarucci (@celinarucciok) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 5:37 PST



Existen lugares mágicos, este es uno de ellos



El sabroso sabor a libertad #caribe #beach



Gracias #venezuela por dejarme disfrutar de tus paisajes, comidas y gente bella! Ojala que la situación que están pasando hermanos, se revierta pronto y vuelvan a ser un pueblo completo! ✈



La vedette está disfrutando de su soltería y dejó clarito que por el momento no tiene intenciones de estar en pareja: "Respeto a los hombres porque pretendo que me respeten a mí, pero sí divertirme con amigas, con amigos. No estoy resentida con los hombres, pero sí me gusta disfrutar un poco más mi casa en soledad", reconoció.