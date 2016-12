Denise Dumas se quebró al hablar sobre los despidos en Ideas del Sur

Ideas del Sur en las últimas horas, Denise Dumas, conductora de Infama, y quien se encuentra trabajando en esa productora para un nuevo programa que se emitirá por América, rompió en llanto al hablar del tema. Ante la ola de despidos que sacudió aen las últimas horas, Denise Dumas, conductora de, y quien se encuentra trabajando en esa productora para un nuevo programa que se emitirá por, rompió en llanto al hablar del tema.





"A las personas que están trabajando, se les debe, y además se las está despidiendo", contó inicialmente Denise, que también reveló haber presenciado momentos muy tristes, como cuando algunas personas eran informadas sobre su despido.





"Yo no quiero pensar qué sentiría Marcelo si hubiera estado anoche en esa empresa. Él ya no está, ya no lo pertenece, pero es una empresa que Marcelo hizo minuto a minuto. Mi marido (Campi) empezó a trabajar con Ideas del Sur en una oficinita en el microcentro y alquilaban un estudio. Y terminó siendo ese monstruo de seis pisos con cientos de empleados", agregó Denise, emocionada.





"Yo, en lo personal, les debo un montón. Y mucha gente les debe mucho. Marcelo vende Ideas... Y si viera hoy en qué se convirtió. Y los empleados peleando todavía por hacer televisión. Porque éramos 30 personas queriendo hacer televisión, que es lo que más saben hacer y lo que mejor hacen en su vida", afirmó luego la conductora, entre lágrimas.