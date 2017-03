Denise Dumas le contestó con altura y humor a Pettinato

Horas después de que Denise Dumas le dedicara un fuerte descargo por el modo agresivo en que Roberto Pettinato rechazó darle una entrevista al equipo de Infama, el ex Sumo le respondió desde su programa a la conductora, quien a su vez también decidió contestar, aunque en este caso colocando una notable cuota de humor.

Todo comenzó cuando un reportero de Infama fue en busca de la palabra de Pettinato luego de que se conociera la noticia sobre la internación de su hijo Felipe por presuntos problemas de alimentación. "Basta, no me rompas las pelotas", fue uno de los dichos del conductor al rechazar la entrevista, para luego llamar "ciervo" al notero.

Ante esto, indignada, Denise le dedicó algunos minutos de la edición de Infama de ayer para responderle y repudiar su actitud, remarcando que quien intentó entrevistarlo solamente cumplía con su trabajo.

¿Qué dijo Pettinato al respecto? "Denise Dumas... Cuando tenga problemas algún niño tuyo, que vos digas 'ay, tengo un niñito con algún problema', ¿adiviná quién te va a hacer la nota y correr por la calle? Yo", fue la respuesta desde su programa televisivo, La Hormiga Imperial.

A partir de esta contestación, Denise recogió el guante y volvió a responder, pero con mucha altura y humor: "Primero, no creo que me vengas a hacer una nota. Y segundo, vení tranquilo porque estoy casi segura que te voy a tratar bien. Salvo que esté pasando un momento muy rabioso y me llegue a saltar la térmica... Pero espero tener la grandeza de, al día siguiente, pedirte perdón si llego a decir algo parecido. Igual, no creo que llegue a decir 'ciervo' ni nada de esas cosas. Espero. Dios quiera. Igual, vení, eh. Venite, te quiero ver ahí".