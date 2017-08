Delfina Gerez Bosco y Fernando Beni se conocieron hace sólo tres meses y el flechazo fue tal que decidieron unir su amor para siempre.

La escultural morocha se casó el viernes pasado con Fernando Beni, que se dedica al marketing de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).

Los tortolitos dieron el sí en el Registro Civil de Núñez y, además de celebrar esta hermosa unión, también anunciaron la llegada de su primer hijo. Delfina está embarazada de tres meses y lo contó hace unos días mediante una tierna publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Embed Ultimo martes de solteros!!! El/la porotit@ va asomando y nosotros morimos de amor..felices de formar esta hermosa familia! Gracias @ferbeni14 por ser mi amor y acá va la típica foto !! #momentos #amor Una publicación compartida de Delfina Gerez Bosco (@delfinagbosco) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 6:16 PDT





En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, la conductora detalló cómo vive este gran momento de su vida: "El día que nos tocó fue soñado, no podíamos creer que haga 25 grados en pleno invierno. En el civil la pasamos re lindo y el Juez que nos casó fue muy divertido. Nos dijo unas palabras divinas, todo con respecto al amor obviamente. Después al mediodía comimos con nuestros familiares y algunos amigos la pasamos genial. Y a la noche cenamos en Martínez con un poco más de amigos, alrededor de 80 invitados, estuvo re lindo. Comenzó tipo 9 de la noche y estuvimos hasta las 3 de la mañana. Fue un día inolvidable".

Y destacó: "Todavía no caímos mucho de que somos marido y mujer. Yo el sábado fui al festejo de los 700 programas de Combate donde él me acompañó y después él tuvo que trabajar también ya que estuvieron promocionando los 80 años del TC. Así que fue un fin de semana complicado y todavía no pudimos caer mucho de que somos un matrimonio".

Por último, indicó: "De a poco cuando terminemos con nuestros compromisos laborales veremos la posibilidad de buscar un lugar para poder esperar el bebé con un cuartito más. Por ahora estamos en un departamento pero buscaremos para mudarnos más adelante, nos prepararnos con tiempo. Todavía no sabemos qué es así que estamos a la expectativa de eso también. Ya pasó el casamiento, ahora vamos a terminar con lo del laburo de él que tiene una agenda muy apretada. Al ser primerizos los estamos muy pendientes a que todo esté bien, la doctora que me tocó es una divina y me súper cuida. Así que estamos en esa etapa. Y recién en octubre o noviembre veremos de irnos de lunas de miel, porque ahora no tunemos tiempo. Fue todo muy rápido, atípico pero re lindo. Estamos muy felices".

