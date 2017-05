Decepcionada

"Estaba muy ilusionada con él, muy enganchada", aseguró Magalí Mora, quien pasó de vivir un cuento de amor con príncipe azul a una pesadilla. Haqce casi un mes, la modelo anunció que el amor había vuelto a golpear a su puerta de la mano de Pablo, el dueño de un conocido boliche en San Juan, en el que había encontrado todo lo que deseaba. Sin embargo, la exuberante morocha habló sobre la dolorosa desilusión que dice sentir.





¿Terminaste tu noviazgo? ¿Qué pasó?





-Fue hace 15 días y recién ahora me cayó la ficha de todo. Yo estaba en San Juan con él y presentía que me engañaba. Tenía un presentimiento. Entonces le revisé el teléfono y lo que menos pensé es que me iba a encontrar mensajes con un tipo. Lo más cínico de todo es que estando allá un martes él me dijo que tenía una reunión y se fue a la casa de esta persona. Después volvió y se vino a dormir conmigo. Toda una situación de un cinismo increíble. No tengo nada en contra de los gays, absolutamente nada y tengo miles de amigos de gays. No soy homofóbica, simplemente estoy contando lo que me pasó y si hubiera sido con una mujer lo habría dicho también. La decepción no es con quién fue, sino el engaño.





-Después de todo esto que pasó, ¿buscó reconciliarse con vos?





-Sí, intentó reconciliarse y yo lo perdoné, pero no hay vuelta. Me hizo demasiado daño y estoy contando muy poco, casi nada. Si yo contara todo sería el culebrón del año y las telenovelas mexicanas de las 3 de la tarde no tendrían nada que envidiarme (risas).





-¿Te hizo alguna referencia sobre la posibilidad de ser bisexual?





-No, para nada. De hecho, tenía más bien contestaciones homofóbicas. Nunca tuvo un comentario hacía mí dándome a entender eso. No voy a su condición sexual. De todas formas, algo le deben gustar las mujeres, debe ser bisexual porque si no no hubiera estado conmigo. Yo no tengo prejuicio sobre eso, a mí lo que me duele es el engaño y la mentira, si después fue con un hombre, una mujer o un oso de peluche para mí es lo mismo.