Deborah Ramos: "Silvestre le hizo una canción a Galtieri"

Las acciones serán medidas por sus consecuencias. Y Silvestre parece no haber imaginado, o tal vez sí, las repercusiones y el escándalo que iban a provocar las aberrantes acusaciones que realizó contra el exgobernador Daniel Scioli.





Deborah Ramos fue la primera esposa del cantante. Y como casi tolas las parejas del hombre que sorprendió en la mesa de Mirtha Legrand, no tiene buenas referencias tanto como esposo ni personas.





deborah





En el piso de Intrusos, Ramos habló de la pesadilla que vivió cuando estaba al lado de Silvestre y aseguró que el actor tenía estrechos vínculos con la Dictadura Militar. "Le hizo una canción a Galtieri: Haga la guerra mi general", recordó la mujer en referencia al expresidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri.





La exesposa del hombre que acusó de abuso a Scioli, desmintió la versión que dio Silvestre sobre lo mal que lo había pasado durante la Dictadura.

Deborah también relató una estremecedora historia sobre una nota de la que fue protagonista, pero que en realidad era toda una operación para desprestigiarla, en momento donde se había separado de Silvestre.





"Me ofrecían un montón de plata y viste que cuando uno no la tiene, empieza a gastar antes de tiempo", señaló. "Me llevaron a un lugar y me hicieron firmar un contrato re largo y yo ni lo miré porque necesitaba la guita. Cuando pregunto dónde me podía cambiar me dijeron que primero tenía que fotografiarme desnuda. Y era todo preparado".





Ramos dijo que detrás de la maniobra para desprestigiarla estaba Silvestre.