Luego de que trascendiera que Cristina Kirchner podría brindar una entrevista a Susana Giménez de cara a las elecciones legislativas de octubre, la expresidenta y la propia conductora de televisión negaron esa posibilidad.





"De ninguna manera voy a recibir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner . Sería como traicionar mis principios y mis ideas", escribió este miércoles en la red social Twitter la diva de la TV, al negar tajantemente el rumor de que estaba negociando un reportaje en su programa con la candidata a senadora de Unidad Ciudadana.

Embed De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK seria como traicionar mis principios y mis ideas — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) 30 de agosto de 2017

El fuerte mensaje de Susana Giménez hizo alusión a su postura crítica de las políticas del kirchnerismo que mantuvo durante esas gestiones. El fuerte mensaje de Susana Giménez hizo alusión a su postura crítica de las políticas del kirchnerismo que mantuvo durante esas gestiones.



El martes último, el conductor televisivo y periodista El martes último, el conductor televisivo y periodista Jorge Rial había deslizado que había tratativas entre allegados de la exjefa de Estado y la producción de Susana para concretar una entrevista en su popular programa de los domingos a la noche.



Por su parte, fuentes del círculo íntimo de Cristina Kirchner negaron que hayan mantenido conversaciones con la producción de Susana para la entrevista: "Es una locura, nunca existió esa negociación", señalaron voceros suyos a NA.



Incluso, la propia expresidenta aludió al tema durante el acto de relanzamiento de la campaña de Unidad Ciudadana en el estadio de Atenas, en La Plata: "Hice la apuesta de si era posible ganar una elección sin pisar un set de televisión y lo hicimos", destacó.





"La política no se construye en un set de televisión. La verdad es que no es nada con la televisión, que es una industria importante, y tampoco es una crítica a los periodistas... ¡Sino a los políticos! El problema es considerar a la política como espectáculo y no como una construcción social", apuntó.