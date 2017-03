De incógnito

Este domingo a mediodía, Charlotte Caniggia (24) viajó a Europa para encontrarse con su familia y descansar.





Se fue luego de haber pasado la noche en un boliche porteño junto a su polémico novio Loan, aunque viajó sola. Algunos afirman que el destino elegido fue Roma, Italia, donde el clan pasará unos días de rélax y luego, volverán a la casa en Marbella, España.





El look que eligió fue digno de celebrity internacional: se quiso camuflar de los fotógrafos con una gorra deportiva con visera, lentes de sol y un look total black deportivo y zapatillas. Eso sí: el pantalón tenía brillos, para no perder glam.





Fuente: FTV