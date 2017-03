En febrero, David Kavlin arrancó con un nuevo proyecto radial, ya que se puso al frente de "Ruta Uno"​ ​junto a Ivana Nadal y Monchi Balestra en Radio Uno (FM 103.1)​. ​

El ciclo ya cumplió un mes al aire y hace unos días se realizó un festejo con todos los integrantes en un boliche de Palermo.

"Este mes ha sido espectacular, de fiesta. Se ha formado un grupo humano maravilloso y con muy buena onda. Es un horario difícil, pero no imposible", señaló el conductor y periodista en diálogo con PrimiciasYa.com.

Por otro lado, se refirió a su labor en Infama, el ciclo que se emite de lunes a viernes a las 16:30 por América con la conducción de Pía Shaw y Denise Dumas: "Infama es un caballito que no lo para nadie, está instaladísimo. Pero tampoco hay que confiarse. El equipo de Infama es muy bueno y muy profesional, tanto el que está delante de cámaras como el de la producción y canal".

"Yo estoy muy feliz por estar en Infama porque he descubierto algo que no era mío. A mí me llaman para hacer actualidad cuando el canal abre un juego con toda la actualidad y lo incorpora a los programas. Yo estoy más que agradecido a Liliana Parodi y a toda la plana mayor del canal por permitirme hacer algo distinto", destacó.

