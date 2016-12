Puede que ya no firme contratos millonarios como futbolista, pero para David Beckham colgar los botines hace tres años no significó que dejar de embolsar grandes sumas de dinero.



El inglés es una máquina de hacer dinero.



Tanto es así, que solamente con sus trabajos para el mundo de la moda y las fragancias, el ex futbolista ha ganado en este año la impresionante cantidad de 86 mil euros (unos 90mil dólares) por día.



Tras dejar el deporte, ha podido concentrarse en desarrollar su diferentes negocios a través de la compañía que los gestiona y que, solamente en los primeros siete meses, tuvo aproximadamente 10 millones de euros (10.5 de dólares) de ganancias.



Para 2017, Beckham seguirá firmemente decidido en hacer crecer su imperio junto a Victoria Adams, especialmente ahora que los niños, que han aprendido de los mejores, se unen ya a un negocio millonario y llegan con algo, mucho más, que pan bajo el brazo.