El Diario de Mariana, Mauricio D'alessandro, abogado de Diego Latorre, tuvo un picante cruce con Ulises, el hermano de El lunes por la tarde, en, Mauricio D'alessandro, abogado de Diego Latorre, tuvo un picante cruce con Ulises, el hermano de Natacha Jaitt que fue al piso para dar su versión.





Mientras el conductor radial aseguraba que el del video es el ex futbolista, el representante legal lo negaba, originándose un picante cruce entre ambos.





Pero por la noche, el escándalo tuvo su escalada cara a cara, en Polémica en el Bar, donde todo se desmadró y D'alessandro terminó abandonando el programa.





"Te digo lo que dice mi cliente: no es él el del video y el chat es falso", decía al abogado.





"Si le hacemos caso a tu cliente, mi hermana queda mal parada. Parece que lo hizo con alguien parecido a Diego Latorre", contestaba Ulises.





Y, en ese momento D'alessandro se enfureció como nunca: "¿Cómo va a quedar mal parada tu hermana reconociendo un chat falso con Latorre en el que ella dice 'vení a hacerme la colita'? ¿Cómo va a quedar mal tu hermana con un chat falso en el que le están proponiendo que le rompan el c...? ¿De qué me hablás? Me voy a Intratables", dijo, y se fue del programa.