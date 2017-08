Entrevistado en Los Ángeles de la Mañana, Dady Brieva fue consultado por Analía Franchín, al respecto del escándalo de Andrea del Boca y la novela "Mamá corazón". Pero por respuesta, el hombre adujo no conocer sobre el tema "porque no hice eso y no sé de qué se trata". Ese fue el puntapié inicial para el inicio del debate.

"¿Tanto miedo te da criticar a alguien K?", le preguntó Yanina Latorre. "A los K no los critico públicamente, son mi familia, banco el prontuario. Reconozco errores pero son los míos, es como 'la familia', ¿me entendés?", contestó Brieva.

Luego, Dady aseguró que Cristina Kirchner tiene posibilidades de ser Presidente en 2019 si gana en las elecciones de Octubre. "Cambiemos debería haber sido más contundente viendo cómo ganó las elecciones y cómo terminó con 12 años de kirchnerismo", concluyó al respecto.

