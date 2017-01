Cuida su salud

Hugo Arana habló de su presente y de su gran papel en "Todas las Rayuelas", que está en el Multiteatro.

Pero, además, aclaró que goza de una buena salud, y que se está cuidando de todo.





A mediados del año pasado el actor tuvo que salir a desmentir su muerte, luego de que circularan por las redes sociales falsos rumores y en los que también se solicitaba dadores de sangre para el mismo.



En una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, en el programa que conduce Catalina Dlugi, Arana contó cómo se siente hoy.



"En el 2010 y 2011 tuve dos operaciones de una verruga en la cuerda, lo cual me tuvo meses haciendo foniatría y después me operaron el corazón y se me paralizó la cuerda izquierda. Ahora tengo una pequeña hernia hiatal que sube un flujito, pero también me cuido de eso", contó Arana.



Y sobre la temporada teatral sostuvo: "Yo espero que alguna vez sean los primeros títulos de los medios contar que Buenos Aires, es la ciudad del mundo con mayor cantidad de obras teatrales".