Hace tiempo que no se conocían detalles de la vida de Coty Álvarez , la modelo que salió de la casa de " Gran Hermano 2011" y logró hacerse un hueco en la farándula local.





El sitio Primicias Ya pudo dialogar con ella sobre la marca de indumentaria que creó, primero haciendo bikinis y ahora, dedicándose a la lencería.

Embed #campaña @cobikinis pedilo en www.cobikinis.com ph @patricio_cabral #lenceria #corazon Una publicación compartida de Coty Alvarez ❣️ (@cotyalvarez) el 25 de May de 2017 a la(s) 11:01 PDT

"La marca la saqué hace ocho meses con bikinis y ahora lancé lencería. Estoy muy contenta, me está yendo muy bien, tuvo muy buena repercusión en las chicas y los chicos compran mucho para sus novias. Se vende online", remarcó Coty.

Embed Más campaña @cobikinis ph @patricio_cabral #lenceria #intimate #sexy #encaje #girls Una publicación compartida de Coty Alvarez ❣️ (@cotyalvarez) el 22 de May de 2017 a la(s) 6:33 PDT

Sumó: "Estudié diseño de interior, paisajismo, y hasta 4° año de arquitectura. Me gusta todo en lo que se pueda aplicar el diseño. Cuando quise empezar a decorar, me di cuenta que no me bancaba a mis clientes, ja, y dije 'voy a emprender en algo que me sienta libre de diseñar'. Así nació este proyecto".

"Recientemente grabé una canción. Estoy en un momento que quiero demostrar mi talento que pocos conocen. Quiero actuar, cantar y bailar. Ya me hicieron una propuesta interesante para cantar en los recitales de la Ciudad que se hacen en todos los barrios de Buenos Aires".

Para completar, Coty se refirió a su vida personal: "Estoy en pareja hace seis años y por el momento no tenemos planes de casamiento ni de tener hijos, estamos muy bien así, no tenemos apuro".