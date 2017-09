Cortame la música: El Gigoló va a cantar con La Mona Jiménez

Javier "El Gigoló" Bazterrica se prepara para lanzar su carrera como cantante y tendrá la oportunidad de lucirse sobre el escenario con un grande, Carlos La Mona Jiménez





Será el miércoles 6 de septiembre cuando el mediático cante con el cordobés en el boliche tropical "Tornado" de José C. Paz.





Mona-Jimenez.jpg



"Voy a cantar el tema `El Gigoló´ de La Mona, soy amigo de él y lo hizo en forma de gracia. A mí no me molesta en lo más mínimo. Vamos a estar tocando los dos ese tema en vivo. Me pidió que cantara con él. Yo voy a cantar un tema mío también porque me estoy por largar como cantante. Voy a estar ahí de la mano del Tigre Marcelo", comentó Bazterrica.





El mediático tendrá la oportunidad de cantar junto a un gran del cuarteto cordobés y se mostrará como cantante.