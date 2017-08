Continúa la polémica

Todo el escándalo comenzó cuando Griselda Siciliani aseguró que Adrián no convocaba a Fabián para trabajar en sus ficciones porque "no le debería servir" para ningún proyecto. "No volvió a Pol-Ka, pero tampoco a otros lugares", remató. Estos dichos de la protagonista de Sugar desencadenaron el enojo del esposo de Araceli: "Me molestó y mucho. Fue subestimarme a mí y a todos los actores". Luego, el actor dijo que "jamás" trabajaría con Siciliani.