Conmovedora carta de despedida de la mamá de Santi Vázquez

Inesperada, inexplicable, dolorasa. Así es la muerte de alguien tan joven, en la plenitud de su vida con tantos proyectos por delante. Así fue la noticia del fallecimiento de Santiago, el hermano menor del actor Nico Vázquez , el pasado viernes mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana con amigos.





Esta es la carta que la mamá de Nico Vázquez publicó en Instagram:





"Sigo sin entender. Tengo mi corazón partido. ¡¡¡Cuánto dolor!!! Te fuiste dejando amor en cada uno de nosotros. Nos enseñaste a ser mejores. No conociste la envidia, la maldad ni nada que se le parezca. Solo dabas amor. Solo iluminabas todo. Hijo, hermano, tío y amigo incondicional. Todo lo que dejaste acá en la tierra es hermoso. Como vos mi bombón, como yo te decía. Me quedo con esa hermosa sonrisa, con tus llamados y mensajes todos los días que terminaban con un 'Te amo'. Siempre preocupado que todo estuviéramos bien. San, hijito de mi alma, muy difícil aceptar no tenerte físicamente con nosotros. Sos irreemplazable, mi chiquito. Con todo el dolor que siento te entregué a la Virgen para que te cuide. ¡Y sé que vos serás nuestro Ángel para siempre! ¡Te amo y sé muy feliz en el cielo! ¡Hasta pronto hijo hermoso! ¡Te abrazo con todo mi alma!".