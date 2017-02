Con amor para Maluma

No es novedad que Jimena Barón tiene un increíble físico y que aprovecha las redes sociales tanto para mostrarlo como para tirarle onda al cantante de moda, Maluma. Ella va de frente y dejó muy en claro que no tiene problema en encarar a un hombre que le gusta.En esta oportunidad, la actriz subió la apuesta y se animó a mostrar su costado más hot con una infartante fotografía de su cola a través del Stories de Instagram. Como no fue suficiente, fue por más y compartió un video, con su principal atributo como protagonista: captó todas las miradas gracias a un pantalón ultra ajustado color blanco. Los me gusta no pararon de llegar, sus miles de seguidores se volvieron locos y la llenaron de piropos en cuestión de minutos.

No es la primera vez que Barón postea una imagen de su cola. De hecho, hace algunos meses infartó a sus followers con una tremenda placa que tituló "verano empanizado" en la que se la ve recostada sobre la arena haciendo topless. Su cuenta en la red social ardió en llamas.

Actualmente, Jimena se encuentra disfrutando plenamente de su soltería y se bancó muy bien las críticas por ir de frente al encararse al cantante colombiano. "No es joda que Maluma está fuertísimo, si son joda mis comentarios. Muy loco el revuelo que se arma. Soy una chica normal como cualquier otra", expresó Barón en su cuenta oficial de Twitter, muy disgustada por el rótulo de "actriz en oferta" con el que la llamó el diario La Razón. "2017 y evidentemente encarar a un hombre que te gusta te hace ser una puta y estar en oferta. Alta promo soy entonces", siguió con su descargo.

¿Conseguirá llamar la atención de Maluma gracias a su destape hot? Será cuestión de esperar, lo que sí es cierto es que la ex de Daniel Osvaldo se encuentra en su mejor momento.