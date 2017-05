Coki Ramírez: "Tinelli debe tener algún motivo para no convocarme"

En 2015 Coki Ramírez y "La Mole" Moli estaban confirmados para el Bailando por un Sueño . Sin embargo, a último momento a la cantante y al boxeador los bajaron de la competencia.





En ese momento trascendió que Cande Tinelli, defensora de los animales, le había pedido a su papá que el cordobés que apoya la carrera de galgos no estuviera en el programa.





Este año "La Mole" será uno de los participantes de ShowMatch . Al enterarse de la decisión de la producción, Coki manifestó en diálogo con el portal porteño PrimiciasYa.com: "Me sorprendió que lo hayan llamado, yo hablé con él y la verdad es que no entiendo. Me parece raro que lo llamen porque el problema parece que persiste con el tema de los perros, cosa que yo estoy ajena a esto. Supongo que lo van a tirar a matar más allá de quién tiene razón o no. Es muy arriesgado para él meterse ahí justamente, pero por rating todo vale para ellos. Yo lo quiero y capaz él necesita ir a la tele para explicar un poco todo lo que sucedió".





Coki está segura que el vínculo del ex boxeador con el mundo de las carreras de galgos no fue lo que los dejó afuera del programa. Cree que los productores piensan que el juego de seducción que en su momento tuvo con Marcelo hoy podría incomodar a Guillermina Valdés





"Nunca supe qué paso y tampoco lo voy a entender porque nunca recibí explicaciones y yo tampoco tuve nada contra la empresa. Cuando me bajaron en su momento yo quedé en medio de una situación que a mí no me compete y la verdad es que sí, me enoje sobre todo por el sueño ya que no recibí explicaciones. Me dijeron quédate en el molde y pasó todo esto, que nunca me llamaron. Pero quiero aclarar que yo no estoy enojada por más que diga que desde el 2011 no me dieron nunca más trabajo. Yo soy cantante y por suerte tengo trabajo, hago lo que amo", señaló.





Y añadió: "El dueño de todo esto es Marcelo y él debe tener un motivo por el cual no me llama. Cosa que es válido porque no tienen ninguna obligación de hacerlo. Pero me gustaría saberlo, si se alguien lo sabe qué me lo diga, la gente en la calle me pregunta y yo no sé qué decirles. Y en el caso que me vuelvan a llamar tendríamos que hablar en privado y explicar lo que pasó, pero tampoco es algo que estoy esperando".





¿La llamará Marcelo Tinelli a Coki?