Coco Sily, tras el fogoso beso con Moria: "Me propusieron ese juego y fui para adelante" copy

Coco Sily se lució como invitado de Tyago Griffo y Barby Silenzi en el cuarteto de tres en el "Bailando 2017". El trío se movió al ritmo de la versión de "Qué bonito" por Banda XXI y consiguió veinte puntos del jurado.





A pedido de Marcelo Tinelli, Moria Casán brindó una clase de besos y demostró toda su experiencia en el tema al comerle la boca al conductor e integrante de "Animales Sueltos Clásico".

Coco dijo sobre la repercusión de este hecho que se dio en el aire del Trece: "La pasé muy bien, era un desafío porque nunca habia participado del show, tenia mucha curiosidad. Es muy fuerte lo que sucede ahí. Con Tyago y Barby tuve una relación maravilosa".





"Después me presté al juego, uno sabe dónde va y qué puede suceder. La devolución del jurado fue muy afectuosa no solo en puntaje sino en referencia hacia mi persona, eso también me gustó mucho y me hizo bien. Es picante lo que sucede...", agregó.





Y sobre el beso con la One, dijo: "Moria es parte importantísima del programa y propusieron ese juego, obvio que iba a ir para adelante. Me sentí muy bien, muy a gusto y fue una experiencia nueva después de tantos años de profesión, en un show tan importante, uno por curiosidad quería conocer ese mundo. Los números fueron buenos, entonces tampoco perjudiqué a Tyago que es un amor de persona, igual que Barby".