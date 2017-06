Claudia Villafañe reveló el verdadero origen de la guerra con Maradona

Este miércoles fue Claudia Villafañe quien decidió alzar la voz y revelar algunos detalles del enfrentamiento judicial que mantiene con Diego. Y en ese sentido, confirmó que lo que desencadenó la furia del futbolista y el posterior duelo en la Justicia fue haberse enterado de su relación con Jorge Taiana.

"Siento que lo que yo digo no es creíble porque siguen opinando por arriba. Como que no sirve lo que digo. Sentí en estos días que después del sobreseimiento del jueves, todos los programas trataron de tapar con otras cosas ese sobreseimiento. Como si no importara. Y era una causa penal", expresó Claudia.

Según ella, "Diego está enojado, por supuesto que está enojado, pero de cosas que le muestran y que no son verdad".

En tanto, cuando le preguntaron por el origen del enfrentamiento, Villafañe confirmó lo que muchos sostenían por lo bajo.

"¿Cuándo le salta la térmica? Cuando se entera de mi relación con Taiana", contó Claudia, quien recordó que todo salió a la luz por la tapa de la revista Paparazzi en donde Taiana aparecía junto al pequeño Benjamín, nieto de Diego.

"Quiero dejar en claro que la foto fue robada. Era una foto que yo saqué con mi celular", aseguró, para luego agregar: "Cuando él se enteró, explotó todo".

