"No me hago la Novicia Rebelde. Se conoce más mi 'cara de atrás' que la cara de adelante. Eso está claro y no soy una santa", confesó Cinthia.





Luego fue muy crítica con las fotos del desnudo de Graciela Alfano: "No es que se puede o no se puede. Es la forma, si sos bizarra o no lo sos. Lo de Alfano es bizarro, es espantoso. Horrible".