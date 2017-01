El 23 de enero, "Confrontados, el debate de la tele" llega a la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires con la conducción de Rodrigo Lussich y Carla Conte, bajo la producción de Mandarina Televisión.





El ciclo, que se emitirá en vivo de lunes a viernes a las 18 hs, contará con un panel estable de 4 mujeres y 4 hombres que debatirán sobre diferentes temas. Ellos son: Marcela Feudale, Mimi, Cinthia Fernández , Paula Varela, Chavo Fucks, Franco Torchia, Héctor Rossi y Cristian U.





"Volvimos al 9... Hacía dos años que no estaba en este canal. Me pasé al Trece y después a América. Estamos en todos lados", dijo al comienzo de una entrevista con un portal porteño Fernández.





"Estoy muy agradecida, lo que más me gustó fue trabajar en los paneles, yo no soy periodista y tengo que estudiar. Pero con mis hijas es imposible. Quiero hacer la carrera, me faltan dos o tres añitos para arrancar con eso", comentó la morocha sobre su carrera profesional.





"Tenía otras propuestas y me convencieron. Está bueno el programa porque hoy son todos iguales".





La modelo también habló de cómo está su relación hoy en día con Matías Defederico, con quien vive un amor a la distancia: "Mati tiene un carácter de mier... A veces es decirle que sí para no confrontar. Es testarudo, igual que una de mis hijas. Estamos muy bien, él está en Ecuador".





Para cerrar, el portal Primicias Ya le preguntó sobre su situación con Tristán, con quien está enemistada y con una denuncia de por medio: "No voy a hablar del tema. Que hablen con mi abogado, hace muchísimos años no hablo del tema ni lo voy a hacer".