Cinthia Fernández se mostró enojadísima con Instagram en las últimas horas por una foto censurada de sus hijas en donde estaban abrazadas y con el torso al descubierto.





Las pequeñas Charis, Bella y Francesca, hijas de Cinthia y su marido Matías Defederico, se sacaron una foto todas juntas y sonrientes pero la red social optó por bajarla, lo que hizo estallar de bronca a Fernández.





"Instagram me borras está foto? En serio me decis? Porque no te fijas los señores que muestran sus genitales! Volveré a subir la foto de mis hijas q no tiene nada de malo! Controles en cosas que se deben! No en cosas lindas", expresó indignada.





"Y de paso t cto porq quizás así me presten atención! Verifícame la cuenta q hace 6 meses te lo pido! Dale? Que una mujer de la teta no es un delito eh es el acto natural de la vida. Y esta foto tampoco tiene nada de malo. A ocuparse de lo importante????", finalizó.