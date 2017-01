Hace casi cinco años que Christian Bale apareció en su última película de una gran franquicia, interpretando a Batman en La leyenda renace. Desde entonces, el actor se alejó de las grandes producciones participando en películas como La gran estafa americana (American Hustle) y La gran apuesta (The Big Short). Pero ahora ha salido la luz que estuvo a punto de regresar a las sagas sumándose a la más grande en la historia de Hollywood: Star Wars.



Desde que se anunció que Woody Harrelson era el opción principal para interpretar al mentor de un joven Han Solo, y que ya estaba en tempranas negociaciones con los productores ejecutivos del spin off, un escritor de The Hollywood Reporter, Borys Kit, reveló que Bale fue considerado para el mismo rol.



"La verdad es que Disney y Lucasfilm querían a alguien grande para HAN SOLO... antes que Woody Harrelson, CHRISTIAN BALE fue el otro gran nombre pensado", publicó en Twitter. Se desconoce porque Bale al final no fue el elegido para el rol.



Alden Ehrenreich será quien interpretará a un joven Harrison Ford, junto a Donald Glover como Lando, y Emilia Clarke. La película estaba programada para estrenar en mayo de 2018, pero ha sido atrasada para diciembre del mismo año.