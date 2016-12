Chris Pratt y Jennifer Lawrence aman hacer bromas, pero hay líneas que no quieren cruzar.





Durante una entrevista con el show de radio KIIS Summer Fling de Australia, los protagonistas de Passengers hablaban sobre la existencia hipotética de vida extraterrestre cuando Sophie Monk, coanfitriona, hizo una transición a un tema no tan relacionado: el lugar más aventurero en que estas dos estrellas han tenido sexo en su vida.





"Sus personajes tienen sexo en la mesa de la cocina. ¿Cuál es el lugar más aventurero en que han tenido sexo?", preguntó.





Pratt respondió rápidamente "avión", pero cuando Monk continuó interrogándolo sobre si lo había hecho en el "ángulo correcto", él bromeó con que se había colgado del techo.





Luego, fue el turno de la ganadora del Oscar de responder, a pesar de que utilizó su humor para evadir la pregunta: "Me gusta que no haya peligro", dijo. "Eso es lo que verdaderamente me prende".





"Hiciste que esto se pusiera muy incómodo, Sophie", le dijo Matty Acton a la coanfitriona del programa. "¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué haces?".





Cuando intentaron regresar a las estrellas, Pratt y Lawrence se habían ido.





"Sophie, ¿qué hiciste?", le preguntó Acton.





"No hice nada. Se nos acabó el tiempo y lo perdí haciendo preguntas estúpidas, eso fue lo que hice", respondió. "Nos cortaron por traviesas".





"Yo solo quería saber las cosas buenas", agregó. "¿Quién quiere saber cosas aburridas?".