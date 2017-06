El 15 de junio llega a los cines argentinos "Solo se vive una vez", protagonizada por Peter Lanzani y gran elenco. Entre ellos, se encuentran la China Suárez, Darío Lopilato, Pablo Rago, Hugo Silva, Arancha Martí, Luis Brandoni y Carlos Areces.



Además, estarán los artistas internacionales Santiago Segura y el francés Gerard Depardieu.



El filme, dirigido por Federico Cueva, se presentó el viernes por la tarde en un hotel céntrico porteño en una conferencia donde asistió parte del elenco.



"Una película así es algo único en nuestros países. Una comedia de acción de alta escala que combina escenas de mucho riesgo con un gran sentido del humor y romance. Estamos seguros que se van a sorprender con el desafío que es "Sólo se vive una vez", un proyecto que además reúne un grupo de actores soñado", dijo Cueva durante la charla.



Por su parte, la China Suárez indicó: "Me divertí mucho haciendo esta película. Sigo siendo nueva en cine, pero descubrí un mundo que me encanta y en el que me siento muy cómoda. Y espero poder seguir creciendo de a poco. Si me gusta algo lo hago y me divierte, no soy de dar muchas vueltas a la hora de aceptar un proyecto. Y esto me pasó con esta peli".