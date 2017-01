El éxito de Flor Vigna en el ciclo de Marcelo Tinelli , tras haberse destacado en Combate, la llevó a trabajar en la obra Abracadabra, en Villa Carlos Paz. Esta nueva etapa en su carrera le abrió las puertas a otra consagración: fue elegida Chica del verano 2017 de la temporada de en los premios Vos.





La bella rubia acudió a la cita con un vestido en colores dorado y marfil y recibió la estatuilla en manos de la última ganadora, Mar Tarrés.





"Nunca recibí un premio en mi vida, así que muchas gracias Vos. Quería aclarar que no es un premio para nada superficial, conocí a unas bombas (por sus compañeras), pero cada una de nosotras somos unas pibas que la luchamos desde chiquitas. Estamos brillando en un escenario, cada una tenemos que agradecerle y prenderle una velita a alguien", dijo, visiblemente emocionada, Flor Vigna tras recibir su premio.





Y agregó ante la presencia de su pareja Nicolás Occhiato entre el público: "Soy muy feliz actuando en un escenario, muchas gracias por este premio, no me siento apta para esto, apenas me pongo un taco y me tropiezo, las pestañas se me derriten y se me caen. Gracias a toda la gente que me votó, a todos los periodistas y a mi novio, gracias amor por bancarme en una producción haciéndome la gata, que después llego a casa y me saco el push up. Te amo mucho".