Celeste Roth es una histórica productora de Ideas del Sur que estaba en pareja con Chiara Mea, bailarina del Polaco hasta hace unas semanas.

Pero en estos días pasaron muchas cosas: Chiara dejó de bailar con el cantante por "no tener química" y Celeste se separó de ella.





Aunque en charla con Chiara, ella misma nos contó que no se separaron "por completo". Eso nos dijo la joven: "Simplemente bajamos un poco con la exposición y arreglamos temas personales de pareja que el show fue dejando y cuando se terminó, nos dimos cuenta que había cosas que resolver".





"Nos dejó muy tristes cómo se dio todo, hubo actitudes de gente que uno cree amigos pero bueno son cosas que pasan, hoy estamos mejor, siempre tratamos de hablar todo y que quede todo claro. Nos damos tiempo tiempo, nos gusta divertirnos y cuidarnos. A eso estamos volviendo", relató Mea.





"Siempre vamos por más: en el trabajo, en la pareja, en todo. A mí 'Showmatch' por más que no esté, me dejó cosas copadas como poder viajar y hacer lo amo, que es bailar y dar clases en el interior, ya fui a Mendoza. Voy a ir a Salto, Córdoba, Uruguay, Salta y Tucumán. De todas maneras me encantaría volver al Bailando, es un show increíble y tengo mucho para dar", completó.