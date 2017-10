Chechu Bonelli: "No fue plagio, me tienen podrida con las críticas"

El lunes por la noche, Chechu Bonelli llevó adelante el ritmo libre pero sin embargo no logró un buen puntaje por parte del jurado: juntó tan solo 18 puntos.



José María Listorti y Paula Chaves, conductores de "Este es el show", criticaron a la modelo por plagiar una coreografía estadounidense. "Yo no lo puedo creer", acusó Listorti cuando presentó la comparación de los bailes. Paula agregó: "La condenan sus propias palabras. Porque dijo 'esto es una creación nuestra porque en la película no bailan'", refiriéndose al film "El joven manos de tijera".



Bonelli brindó su descargo: "No fue plagio, me tienen podrida todos. Lo único que hacemos es trabajar y todos critican. Mi coach vino con la propuesta y armamos el baile desde el momento uno". "Si es plagio, debería ser la coreografía igual y no lo fue. Esto pasa igual que el cisne negro: querés exponer algo y tenes miles de bailes que representan a esa película".

"Ya está, yo me río. En mi conciencia sabemos que lo único que hacemos es trabajar muy duro", completó la esposa de Darío Cvitanich.

