Charlotte Caniggia: "No es verdad que tengo nuevo novio, sigo con Loan"

En Infama, Loan se llevó una gran sorpresa. Antes, aprovechó para responder a las graves acusaciones de Mariana Nannis, quien en el programa de Ángel de Brito dejó en claro que se opone a la relación de su hija con él y lo cuestionó con duros términos por su participación en el falso embarazo que involucró a Matías Alé.

Sin embargo, en medio del descargo del reguetonero, una pregunta de Cora Debarbieri dejó esa polémica en un segundo plano y casi lo dejó sin habla.

"Tengo que decirte que Charlotte no solo está con vos, sino también con otra persona, con un futbolista. De hecho, estuvo en una cervecería por Palermo. Su nombre es Leo Parraguez y es un jugador de Victoriano Arenas", lanzó Cora.

Tras escuchar la "bomba" de la panelista, Loan apenas atinó a preguntar "cuándo" se produjo el supuesto encuentro. "Fue ayer a las 11 de la noche", contestó Cora.

El portal porteño PrimiciasYa.com se comunicó con Charlotte Caniggia , quien desmintió la versión que se arrojó en el ciclo de América TV. "No es verdad que tengo nuevo novio, cualquier cosa están diciendo porque yo sigo con Loan. No conozco a ningún futbolista y no está bueno que inventen tantas pavadas", aseguró la actriz de Abracadabra.´