Charlotte Caniggia: "Loan me maltrataba todas las noches"

Charlotte Caniggia se instaló en Carlos Paz por su trabajo en la obra Abracadabra. La ex participante del Bailando estuvo acompañada por su pareja, Loan. Pero, se generó un gran revuelo cuando trascendió que el joven la habría golpeado.





Alexander Caniggia fue quien confirmó en Twitter que su hermana tenía moretones en los brazos. Este fin de semana, el hijo del Pájaro y Mariana Nannis viajó a la villa cordobesa. Inmediatamente, Loan abandonó el departamento que compartía con su pareja y regresó a Buenos Aires.





Hasta Claudio Paul, desde Marbella, llamó directamente al cantante tras los rumores de violencia de género. Además le dijo que sospechaba que él era taxi boy y que estaba usando a Charlotte para hacerse conocido. "Lo encaró fuerte", informó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.





Lo cierto es que en medio del escándalo, PrimiciasYa.com tuvo acceso a fuertes declaraciones que efectuó la rubia sobre lo que fue su polémica relación con Loan.





"Hasta acá llegué, el viernes y el sábado Loan tenía presencias, por lo menos eso había dicho en la tele. Es mentira que las tenía, estuvo todo el fin de semana en Carlos Paz. Quiere vivirme a mí, y yo soy bastante buena persona como pare seguir con esto. Vivía en mi casa, pago todo yo y no hacía nada", le confesó Charlotte a uno de sus hombres de seguridad.





"Me mandaba en todo, es muy celoso, me alejaba de todo el mundo y lo peor es que me maltrataba verbalmente todas las noches, siempre a la noche lo hace, me pelea siempre, no me dejaba salir, ni ir con nadie. Tenía que ir de casa al teatro y del teatro a casa", agregó.





"Loan siempre me buscaba algo nuevo para discutir y pelearme, el solo quería hacerme sentir mal. Quería ser un mantenido, ni trabajar quería", aseguró.





"Yo ya no creo que me quiera, hace acting. Yo ya me convencí que no me quiere, solo busca fama y que lo mantenga", indicó.





Por último, Charlotte señaló: "Me contaron que sale con un hombre que maneja farmacias, uno que es millonario, que lo conoció gracias a su ex representante que le llevaba chicos lindos al empresario tipo onda Loan, y que el tipo ese es el que le pasaba plata a él".