Chano y otra confesión durísima: "Me gasté una fortuna en drogas"

Chano Moreno Charpentier, ex cantante de Tan Biónica, habló de sus adicciones.

"Me gasté una fortuna. Paso un montón de días limpio, pero me gusta la joda. Mi hermano me dijo: 'Loco, no sé si me voy a acostar y vos te vas a morir'. Por eso, me fui a internar", afirmó Chano.

“Con este tipo de vida, no podés tener un hijo, algo que yo quiero. No podes sostener una relación… Mi hermano me dijo: ‘Loco, yo no sé si me voy a acostar y vos te vas a morir’. Entonces me fui a internar”.





La pregunta es cómo se puede ayudar a Chano para salir de ese laberinto. Él mismo le planteó a la periodista que lo entrevistó para "Telenoche" : “¿Vos me querés ayudar? Si un día me ves haciendo algo, botoneame. Yo creo que no va a pasar, que no voy a consumir más. Pero se lo digo a cualquiera que me vea hacer una gilada, que me botonee. Porque la única manera es tocar fondo”.