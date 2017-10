Embed Una publicación compartida por celinarucci (@celinarucciok) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 9:33 PDT

Celina Rucci es una de las mujeres argentinas más lindas que ha dado la farándula local. La conductora y actriz está de viaje en Cartagena, Colombia, y desde allí charló con este medio sobre las razones de su viaje."Vine a escuchar una propuesta laboral en Colombia, acompañada de mi pareja, y como el 9 de octubre es mi cumpleaños, decidí pasarlo en la playa", relató la mujer que cumplirá 40 años y que está mejor que nunca."Me quedo unos días, aprovechando que acá es temporada baja y todo está muy tranquilo. La oferta es para televisión, pero sería todo un año y no creo que pueda", amplió Celina.Para cerrar, confesó: "También tengo otra propuesta de conducir en Argentina, un programa a partir de abril. Prefiero esperar y que sea en Argentina por mi familia y afectos. Pero como me convocaban de acá para que escuche la oferta, no iba a decir que no".