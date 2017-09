Celeste Muriega es una de las tantas mujeres del espectáculo que decidió hacerse las lolas. La operación, en general, no reviste gravedad, pero con el tiempo pueden surgir problemas en las prótesis mamarias, tal como le pasó a la morocha.





El periodista Lío Pecoraro escribió en su Twitter que a Celeste se le había explotado una prótesis y que no podrá bailar el duelo de cuarteto de a tres en "ShowMatch", junto a Melina Lezcano y Joel Ledesma.

La novia de Alejo Clérici charló con el sitio PrimiciasYa sobre el inconveniente que la aqueja por estos días y que la tiene ocupada, pero no preocupada.

"Vos podes ser lo que decidas ser" #bahamas #beach # Una publicación compartida de Celeste Muriega (@celestemuriega) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 3:37 PDT

"Se me empezó a encapsular una lola hace bastante tiempo y después arrancó la otra, por eso digo que hay una lola más comprometida que la otra. El encapsulamiento es algo visual, no es algo que me provoque algo malo de salud, por eso lo cuento y estoy tranquila. Me controlo mucho con mi doctora", contó la bailarina.





"Por trabajo y por bailar, y no tener el tiempo adecuado para reacomodarme, lo venía postergando. Estoy con muchas actividades. Tengo que bailar mañana el duelo y se había barajado la posibilidad de no hacerlo, obviamente lo voy a hacer. No quiero fallarle a los chicos y teniendo los recaudos, no pasa nada. Tengo que evitar los rebotes y hacerlo siempre con precaución y conciencia. Siempre sosteniéndolas", agregó Celeste acerca de su presencia en el "Bailando 2017".





Para cerrar, relató: "No se me reventó una lola como se dijo, no pasó eso. Estamos viendo una fecha y en qué momento me tendría que hacer una nueva operación, donde me pondrían otras prótesis. Por ahora no fijé una fecha. Es eso, no es nada que me comprometa. Es algo estético y visual".