Federico Blanco, el primer ganador del reality show "El Bar", que emitió América TV en 2001, fue encontrado muerto en Wilde, apuñalado. Tenía 38 años.





Según informó Clarín, la carátula de la causa es homicidio y no había señales de robo. Por esa razón, los investigadores no descartan la hipótesis de un ajuste de cuentas.





Celeste Montanaria, excompañera de Blanco en el reality y con quien tuvo una gran relación amistosa, lo recordó con bellas palabras.





"En el tiempo en el que fuimos amigos, durante el programa y 5 años después, conocí a un Federico súper sano, de muchísimos valores, fue un ángel de la guarda para mí. Hizo un proceso en su mente de cambiar su forma de pensar y aceptar una amiga trans. De hecho, me prometió que me iba a regalar unas lolas si ganaba. Un día me llamó y me dijo que elija el mejor cirujano", comentó.





"Federico significó la esperanza en ese momento de que íbamos a vivir en una sociedad inclusiva, que podíamos contar con hombres que puedan cuidarnos y ser amigos nuestros. No estaba la ley de identidad de género, había mucho machismo. Él fue elegido por ir en contra de mi perfil. Al revés de lo que se pensaba, nos hicimos amigos", agregó sobre aquel momento.





Montanari contó por qué se alejó de Blanco: "No conozco lo que le pasó en el resto de los años, nos peleamos, nos distanciamos. Estuvo conmigo durante la operación. Me desperté y estaba conmigo. De ahí al Federico que me plantean las noticias, no lo entiendo y no puedo decir más nada. Nos peleamos por celos de algunas parejas de él que se ponían celosas. Hubo un problema con una novia. Nos llegamos a amar un montón sin tener relaciones sexuales. No se nos cruzó por la cabeza. Él me decía que la mejor manera de arruinar una amistad es el sexo".





Para completar su testimonio, afirmó: "Hace más de diez años que no me contactaba con él. Pero no tenía problemas de drogas, no sé qué pasó en esta brecha. Lo siento mucho, es como una película. Mis condolencias a la familia".