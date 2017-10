Celeste Cid recordó una de las etapas más oscuras de su vida: su adicción a las drogas, hace casi una década: "No fue joda y rock and roll", advirtió y contó cómo hizo para en ese momento recuperarse, mientras estaba internada y lejos de su hijo mayor, André.





"Todos somos sobrevivientes de lo que nos toca, yo sólo flaqueé un poco. En realidad, fue una hecatombe", confesó la protagonista de Las Estrellas en diálogo con Gente y agregó: "Me perdí en el afuera, en los veintipico, ese lapso de crisis y rupturas, y me desconecté de mí misma y de todo lo demás".





Además, aclaró: "Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de 'duelar' fantasmas personales y temitas familiares. Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó", detalló el portal Teleshow.





Al ser consultada sobre cuáles eran los temas personales que la afectaban en ese momento, no quiso dar detalles pero aclaró que "uno siempre sabe cuáles son sus patas rengas", pero que necesitaba enfrentarlas y ponerlas en orden.





Hablar de lo que pasó hoy ya no la avergüenza, pero en su momento no le agradaba: "Al principio, cuando estaba internada (2009), con lo que implica esa enfermedad y extrañando mucho a mi hijo (cinco años en ese momento), salía esquivando autos y fotógrafos. No niego lo que viví pero no voy a maquinarme con el tema".