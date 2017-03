Celeste Cid contó que su hijo Antón, fruto del amor con Michel Noher (un año y medio), tiene una cuestión de salud que impide que tanto él como ella (que le da la teta) puedan tomar leche de vaca y derivados.





En el marco de la presentación de la colección de su marca de ropa, Cid Kohan, la actriz brindó una entrevista en la que contó este problema. "Antón tiene intolerancia a una proteína de la leche de vaca. Como le doy la teta no puedo comer nada de lácteos ni derivados, y soja tampoco. Eso implica tener un cuidado mayor de lo que él consume y de lo que yo consumo ahora por el tema de la lactancia. Entonces, si voy a comer a algún lugar, tengo que fijarme que con lo que cocinan algo con queso no cocinen después pescado. Es un poco extremo pero es la forma de sostener la lactancia lo más posible. También para que él no sufra, en el caso de Antón sólo tenía mucho malestar y dolores pero hay casos más extremos de bebés que la pasan muy mal", comentó.





Además dijo, con humor, que está atravesando el puerperio ¡como puede! "Estoy con todos los pelos parados, el rimmel corrido porque me quedo dormida todo el tiempo, pero tengo un novio muy copado. Michel es re buen papá, divino", afirmó.