Catherine Fullop tras su ida de la radio: "Se cagan en la gente"

Catherine Fulop conducirá su última emisión de "Mi gente bella" el viernes y, a partir de octubre, su remplazante será Laurita Fernández





La animadora de 52 años se sintió destratada por el director de Vale 97.5, Guillermo Godoy, y este martes se lo hizo saber al aire con un descargo de casi 5 minutos.





"Va a ser una chica joven, fresca, le va a dar otro aire. Es una decisión empresarial. Ella aceptó el trabajo. No estoy leyendo nada porque no me hace bien. Es lógico que empiecen a promocionar el nuevo programa, ya que arranca al día siguiente. Eso también es feo, que un director no defiende a alguien que estuvo 4 años", comenzó su relato.





Y siguió: "A todos nos hace ruido que el día siguiente tenemos que empezar un programa, no tenemos un segundo para digerirlo. La persona que estuvo antes (ella) no es alguien que se haya portado mal. Todavía el muerto está caliente y ya estás poniendo al otro programa. Eso es lo que a todos nos molesta".





"La otra persona no tiene nada que ver. Es algo de la dirección de Vale, que tendría que haber defendido a su equipo".