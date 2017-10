Rocío Marengo y Carmen Barbieri estaban distanciadas desde 2010 cuando la modelo, que formaba parte de "Fantástica", obra encabezada por la capocómica, declaró públicamente que en los pasillos del teatro había "olor a marihuana" y en aquel entonces, acusó a Federico Bal , hijo de Carmen.





Pero el tiempo pasó y ambas se volvieron a cruzar públicamente en "Podemos hablar", el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, los sábados a la noche, y se reconciliaron en vivo.





Marengo se mostró contenta por poder limar asperezas. Pero Carmen minimizó el hecho.





¡TENSION! El INCOMODO MOMENTO entre Carmen Barbieri y Rocio Marengo



"Nunca estuve enojada con ella, fue hace muchos años. Fue cuando el elenco dependía de mí. Ella se quedó mal por lo que dije, pero no tiene por qué pedirme disculpas. No tengo problemas con nadie, no hablé fuera del aire", dijo.





"Ella quería pedirme disculpas por lo que dijo al aire, yo defendí a mi elenco y ella seguía atacando a todas y a todos. Para mí son puteadas de tránsito. En el momento estuve enojada, defendiendo a mi equipo. Pero después no, para nada. Volvería a trabajar con ella sin ningún problema", comentó Barbieri, sin darle tanta importancia al hecho.